Exclusive Padel Cup, ancora un sold out per la tappa di Milano

In campo anche Mario Ielpo e Cristian Zenoni, ex calciatori

Roma, 21 ott. (askanews) – Sabato sarà il giorno di Milan-Monza, quello in cui Silvio Berlusconi e Adriano Galliani affronteranno per la prima volta il loro glorioso passato in rossonero. Di quella squadra in grado, negli anni 90, di dominare in Italia e in Europa, facevano parte anche Mario Ielpo e Stefano Eranio, che dalla mattinata di sabato saranno protagonisti della terza tappa – la seconda a Milano, organizzata al Country Sport Village di Paderno Dugnano – della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo. Alla chiusura delle iscrizioni, si registra il terzo sold out di fila, comprendendo anche quello della prima tappa di Roma: si giocherà nel centro sportivo che può contare sul maggior numero di campi indoor d’Italia (ben 18). A rendere ancora più numeroso il gruppo degli ex atleti professionisti in campo, anche Cristian Zenoni (l’ex Atalanta e Juve lo scorso vinse anche una tappa della Exclusive Padel Cup), Roberto Lorenzini (ex, tra le altre, di Milan, Como, Ancona e Genoa) e l’ex pallavolista Claudio Galli, anche lui “padel addicted”. Dopo la tappa di Paderno Dugnano, il circuito si sposterà nuovamente nella Capitale, tra il 5 e il 6 novembre, al Jolly Padel Club. Il 19 e il 20 novembre si giocherà il Master di Milano, al Padel Club Tolcinasco, con la Exclusive Padel Cup che si chiuderà infine a Roma, tra il 3 e il 4 dicembre, al Villa Pamphili Padel Club. continua a leggere sul sito di riferimento