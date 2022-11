Exclusive Padel Cup, Milano celebra suoi campioni.Ora Master a Roma

In programma il 3 e il 4 dicembre

Roma, 22 nov. (askanews) – La seconda edizione della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo non poteva che concludersi con un altro tutto esaurito. Sono state oltre 50 – si legge in una nota – le coppie impegnate nella tappa finale milanese del circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.

Tanti gli ex calciatori in campo al Padel Club Tolcinasco, gestito da Alessandro Budel e Nicola Amoruso, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo hanno intrapreso questa nuova avventura imprenditoriale nel padel. Amoruso ha giocato in coppia con Mark Iuliano, ma nelle “gabbie” di Tolcinasco si sono esibiti anche Mario Ielpo, Stefano Eranio, Riccardo Maspero, Nicola Legrottaglie, Francesco Coco, il pallanuotista Leonardo Binchi e il comico e conduttore di Zelig Davide Paniate. A osservare i gesti tecnici dei protagonisti, anche l’attuale numero 14 del ranking WPT, la spagnola Veronica Virseda, campionessa del mondo a Dubai qualche settimana fa e che nella mattinata di domenica ha tenuto una clinic insegnando i colpi base del padel e giocando in campo con alcune delle giocatrici impegnate nel Master.

Queste le coppie che hanno portato a casa la vittoria e i premi: un iPad Mini per i vincitori, offerto da Intesa Sanpaolo, e una racchetta brandizzata Varlion per i finalisti perdenti. Nel maschile, hanno trionfato Davide Daolio e Francesco Castagnino; tra le donne, successo di Sara Frattaruolo e Roberta Bianco; nel misto, invece, il titolo è andato a Benedetta Morandi e Niccolò Scarcella.

Dopo quello di Milano, l’attenzione ora si sposta sul Master che si terrà al Villa Pamphili Padel Club di Roma il 3 e il 4 dicembre, a chiudere questa esaltante edizione della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, che ha visto impegnati oltre 800 giocatori. Anche a Roma, come accaduto a Milano, sarà ospite un “Varlion special guest”, un big del padel mondiale che verrà svelato nei prossimi giorni.

