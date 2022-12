Exclusive Padel Cup, seconda edizione chiude con il tutto esaurito

Al Villa Pamphili Padel Club di Roma assegnati ultimi premi 2022

Roma, 5 dic. (askanews) – Neanche la pioggia caduta su Roma per tutto il weekend ha fermato i protagonisti della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo. Sui campi coperti del Villa Pamphili Padel Club – si legge in una nota – si è giocato il Master finale della seconda edizione del circuito organizzato da Msp Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela.

Ad aggiudicarsi il Master sono stati Michele Reali e Jacopo Olivieri in finale su Jacopo Cioffi e Ludovico Marziale nel torneo maschile; Domitilla Volpi e Alessia Esposito su Veronica Vitali e Valentina Savasta nel femminile; Claudio Lolli e Flavia Cuculi su Alessandro Vaccarella e Valeria Messore nel misto. Le coppie vincitrici si sono aggiudicate un tablet; per le coppie seconde classificate, invece, in omaggio una racchetta Varlion.

Due giorni di padel, ma anche di grande divertimento e aggregazione, a conclusione di un’edizione che, come quella dello scorso anno, ha fatto registrare numeri da record, con quasi 1000 tra atlete e atleti in campo a darsi battaglia in tre categorie: maschile, femminile e misto. “Vedere così tante persone in campo è stata una grandissima soddisfazione – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia – Il padel è ormai uno sport radicato sul territorio italiano, con il numero dei campi e dei praticanti che cresce giorno dopo giorno e siamo felici di offrire a tutti i nostri atleti le migliori condizioni per giocare e divertirsi. Da gennaio, con Msp partiremo con una nuova edizione della Coppa dei Club: sarà un’altra bellissima avventura”.

“Siamo stati orgogliosi di sostenere per il secondo anno consecutivo l’Exclusive Padel Cup – ha commentato Tiziana Lamberti, responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo – un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che si è rivelato vincente, contribuendo a rendere questa disciplina ancora più diffusa e intergenerazionale. Intesa Sanpaolo sostiene a tutti i livelli il mondo dello sport, i cui valori fondanti – rispetto delle regole, competitività sana, inclusione, fair play, superamento dei propri limiti – sono essenziali per la formazione in particolare delle nuove generazioni e per migliorare il benessere psicofisico a ogni età”.

