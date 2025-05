exit-poll-comunali:-taranto-e-matera-verso-il-ballottaggio

NAPOLI – Urne chiuse a Taranto e Matera: stando al secondo exit poll di Opinio Italia per Rai, in entrambe le città sarà ballottaggio. Nel capoluogo pugliese a la sfida finale sarà tra Pietro Bitetti (37-41%), sostenuto da Pd e altre liste di centrosinistra, e Luca Lazzaro (20-24%), che corre con Fratelli d’Italia e Forza Italia. Seguono, secondo il secondo exit poll, Francesco Tacente (19-23%), appoggiato dalla Lega, e Annagrazia Angolano (9-13%), sostenuta dal Movimento 5 Stelle.A Taranto ha votato il 56,6% degli aventi diritto al voto: il dato relativo all’affluenza è leggermente più alto di quello del 2022 (52,21%).

A Matera, stando al secondo exit poll di Opinio Italia per Rai, il candidato di centrosinistra RobertoCifarelli – non sostenuto dal Pd, che non ha presentato una lista- è in testa con il 40,5%-44,5% dei voti. Si prospetta, quindi, un ballottaggio con il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti (35,5-39,5 per cento). A seguire, l’ex primo cittadino Domenico Bennardi (7,5-9,5%), che corre con il sostegno del Movimento 5 Stelle, e Vincenzo Santochirico (6,5-8,5 per cento).

Diversamente da Taranto, a Matera l’affluenza è in calo rispetto all’ultima turnata delle comunali, del 2020. Ha votato il 65,2% degli aventi diritto rispetto al 70,83% di cinque anni fa.

