ROMA – Netta vittoria per i laburisti, sconfitta storica per i conservatori: queste le indicazioni degli exit poll realizzati per le emittenti Bbc, Itv e Sky e diffusi alla chiusura delle urne in Gran Bretagna.

Stando alle stime, sir Keir Starmer diventerebbe primo ministro potendo contare alla Camera dei Comuni su ben 410 deputati del suo partito, quasi lo stesso numero a disposizione di Tony Blair nel 1997.

I “tories” dovrebbero invece fermarsi a 131 seggi, il numero più basso dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Secondo gli exit poll, i liberal-democratici risulterebbero terza forza con 61 deputati. In calo lo Scottish National Party, che vedrebbe il numero dei propri parlamentari diminuire da 13 a dieci. Tredici poi i deputati che potrebbe conquistare Reform UK, il partito di Nigel Farage, già animatore del movimento politico in favore della Brexit.

Nel Regno Unito oggi circa 46 milioni di aventi diritto hanno avuto la possibilità di eleggere 650 membri della Camera dei Comuni. Il partito che avrà ottenuto più della metà dei seggi, fissata a quota 326, formerà un governo di maggioranza.

In Gran Bretagna gli incarichi parlamentari non sono assegnati in proporzione ai voti complessivi ma attraverso collegi uninominali.

Fonte Bbc

L’articolo Exit poll Gran Bretagna, trionfano i laburisti. Sconfitta storica per i Tories proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it