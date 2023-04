Expo, Bie in Campidoglio: sessione sui progetti e visita ai musei

Oggi pomeriggio ai Mercati di Traiano, domani visita a Le vele

Roma, 18 apr. (askanews) – Gli ispettori del Bureau international di Expo (Bie) sono da questa mattina in Campidoglio per approfondire il progetto di candidatura di Roma a sede di Expo 2030 e cominciare a testate le capacità potenziale della Capitale come ospite del grande evento. E’ questa una tra le tappe più importanti nel percorso verso il voto finale di Expo 2030, previsto il 23 novembre prossimo con il voto di 171 Paesi. La commissione in arrivo a Roma è composta da quattro delegati provenienti da Angola, Kazakistan, Perù, e Svezia, e accompagnati dal Segretario generale Bie, Dimitri Kerkentzes.

Con il meteo incerto, gli ultras del Feyenoord e il meteo che promette burrasca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il team della candidatura, guidato dal presidente Giampiero Massolo, scommettono sulle impressioni che i luoghi della città scelti come location dell’esposizione potranno provocare sui delegati. Un assaggio è stato fornito loro dall’affaccio dal balconcino dello studio del sindaco avvenuto al loro arrivo a Palazzo senatorio, prima della sessione di lavoro presidposta nella storica Sala delle Bandiere attigua all’aula Giulio Cesare. Si prevede, per il pranzo, una pausa nella Terrazza Caffarelli e una visita guidata ai Musei capitolini, introdotta dal sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce.

Al pomeriggio la sessione di lavoro proseguirà ai Mercati di Traiano, designato quartier generale della visita, dove è annunciata la presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il programma culturale predisposto per gli ispettori prevede una serata a Palazzo Altemps dove, contestualmente, la delegazione incontrerà le rappresentanze produttive della Capitale. Domani sarà, invece, il momento di presentare agli ispettori i luoghi designati per articolare l’edizione di Expo, con la guida del progettista Carlo Ratti, che col suo studio di progettazione e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati, insieme all’architetto Italo Rota e all’urbanista Richard Burdett, ha ideato le infrastrutture al centro del progetto. Nel cuore del masterplan, la riqualificazione de Le Vele, l’imponente complesso sportivo progettato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava a La Romanina che gli ispettori raggiungeranno dal centro città attraverso il lungo corridoio verde della via Appia e che potranno prefigurare con una istallazione di realtà aumentata.

