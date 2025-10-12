expo2025,-successo-per-osaka:-superati-25-mln-di-visitatori

Roma, 12 ott. (askanews) – L’Esposizione universale di Osaka ha superato i 25 milioni di visitatori, secondo una stima diffusa domenica dagli organizzatori, alla vigilia della chiusura ufficiale dell’evento, dopo sei mesi di attività. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo.

Alla cerimonia di chiusura, prevista per domani, sarà consegnata all’Arabia Saudita la bandiera del Bureau International des Expositions (Bie), l’organismo con sede a Parigi che supervisiona le esposizioni universali. Il Paese del Golfo ospiterà la prossima edizione nel 2030.

L’esposizione di Osaka ha visto la partecipazione di 158 Paesi e regioni. Nei primi mesi dall’apertura, ad aprile, gli ingressi giornalieri erano inferiori a 100.000, ma nelle ultime settimane la cifra è più che raddoppiata, superando le 200.000 presenze al giorno grazie all’attenzione crescente sui social media e al passaparola.

Sono stati venduti complessivamente 22,07 milioni di biglietti, mentre il merchandising ufficiale – inclusi i peluche della mascotte Myaku-Myaku – ha generato circa 80 miliardi di yen (525 milioni di dollari) di ricavi entro la fine di agosto. Gli organizzatori prevedono un avanzo operativo fino a 28 miliardi di yen.

Il totale dei visitatori ha superato anche i 22,05 milioni registrati all’Expo di Aichi nel 2005.

Soddisfazione anche per l’Italia, che ha ottenuto la medaglia d’oro del Bie.