Expo2030, la Corea del Sud lancia offensiva per conquistarla

Tra i concorrenti di Busan c’è anche Roma

Roma, 13 giu. (askanews) – La Corea del Sud lancia l’offensiva per conquistare per la città di Busan l’Expo 2030, alla quale è candidata anche Roma. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato oggi che parteciperà alla riunione del Bureau International des Expositions (BIE), l’organismo internazionale incaricato di supervisionare l’Expo mondiale, a Parigi la prossima settimana, per promuovere l’offerta della Corea del Sud di portare l’Expo 2030 in città di Busan.

La Corea del Sud è uno dei quattro paesi in competizione per ospitare l’Esposizione Universale del 2030, insieme a Italia, Ucraina e Arabia Saudita. L’assemblea generale del BIE è fissata per martedì e mercoledì prossimi a Parigi, con la partecipazione di tutti i 179 Stati membri, prima dell’annuncio del vincitore a novembre.

“Il governo e il settore privato, nonché i governi centrale e regionale, hanno compiuto sforzi a tutto campo come una squadra per ospitare l’Expo mondiale del 2030 a Busan, e ogni volta che ho incontrato leader stranieri, anch’io ho chiesto il loro sostegno”, ha detto Yoon durante una riunione di gabinetto presso l’ufficio presidenziale.

“La presentazione all’assemblea generale a partecipano tutti i 179 Stati membri sarà un’opportunità per mostrare la visione distinta dell’Expo di Busan”, ha detto ancora il presidente sudcoreano.

continua a leggere sul sito di riferimento