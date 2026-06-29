lunedì, 29 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOEY, imprese italiane fiduciose nella crescita nonostante le incertezze
ey,-imprese-italiane-fiduciose-nella-crescita-nonostante-le-incertezze
EY, imprese italiane fiduciose nella crescita nonostante le incertezze
DALL'ITALIA E DAL MONDO

EY, imprese italiane fiduciose nella crescita nonostante le incertezze

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Le imprese italiane guardano al futuro con fiducia nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. È quanto emerge dalla ricerca EY Private-SWG presentata in occasione del lancio della XXIX edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®, che ha coinvolto circa 70 aziende italiane di medio-grandi dimensioni. Secondo l’indagine, il 63% degli imprenditori prevede una crescita della propria attività nei prossimi cinque anni. Più prudente, invece, la valutazione del contesto economico: solo il 7% esprime un giudizio positivo sull’economia italiana e il 3% su quella globale. 

“La ricerca restituisce l’immagine di un sistema imprenditoriale resiliente e orientato alla trasformazione: il 78% delle imprese ha affrontato la crisi senza impatti significativi e il 31% ha continuato a crescere. Innovazione ed efficienza operativa si confermano leve centrali per la competitività, mentre il 63% delle aziende guarda ai prossimi cinque anni con fiducia, pur in uno scenario di crescita graduale”, commenta Massimo Meloni, EY Italy Private Leader e Responsabile Italia del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®. 

Per affrontare uno scenario di instabilità geopolitica, aumento dei costi e trasformazione dei mercati le aziende puntano su digitalizzazione, innovazione e diversificazione. Il 70% indica la digitalizzazione dei processi come principale leva di adattamento, mentre il 61% investe nell’apertura verso nuovi mercati e il 55% nell’efficienza energetica. L’indagine evidenzia anche una crescente attenzione verso l’intelligenza artificiale. Il 55% ha già avviato o completato processi di implementazione, specie in ambito di analisi dei dati, automazione amministrativa e ottimizzazione della produzione. Parallelamente, il 93% delle aziende ritiene strategica la formazione continua sulle tecnologie emergenti. 

“I dati evidenziano una forte propensione agli investimenti. Il 97% delle imprese prevede di investire nei prossimi due anni, a conferma di una visione orientata alla crescita. Le principali aree di investimento riguardano tecnologie di produzione e rinnovo dei macchinari (58%), ricerca e sviluppo (49%). Parallelamente, aumenta l’attenzione verso l’intelligenza artificiale, con investimenti superiori ai 500 mila euro che riflettono un’evoluzione della strategia fondata su innovazione e capacità di crescita sui mercati”, dichiara Francesco Lecis, Market Leader di EY Italia. 

I risultati della ricerca accompagnano il lancio della XXIX edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®, riconoscimento dedicato alle eccellenze imprenditoriali che si distinguono per visione strategica, innovazione, capacità di creare valore nel lungo termine. L’edizione 2026 del Premio è dedicata al tema “The Shapers” e prevede anche un riconoscimento speciale “Shape the future” riservato agli imprenditori capaci di interpretare la trasformazione in atto e generare impatto positivo. La cerimonia è in programma il 27 novembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte. 

Clicca qui per il report EY completo. 

Previous article
Ondata di caldo record, morti due anziani a Genova. Il bollettino: 22 città in massima allerta
Next article
Nasce la Nazionale vini italiana con Coldiretti a New York

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ondata di caldo record, morti due anziani a Genova. Il bollettino: 22 città in massima allerta

(Adnkronos) - Due morti e dieci accessi ai pronto soccorso cittadini di Genova nelle ultime 24 ore, tra le 16 di ieri e le...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, stanotte Olanda-Marocco ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Sfida di lusso ai sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno, si affrontano Olanda e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Risarcimento milionario, Fed e voto per posta: il triplo colpo della Corte Suprema a Trump

(Adnkronos) - Triplo colpo della Corte Suprema Usa a Donald Trump. I giudici hanno infatti negato al tycoon la possibilità di cancellare un risarcimento...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi sedicesimi Brasile-Giappone – Diretta

(Adnkronos) - Il Brasile inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sfidando il Giappone a Houston nei sedicesimi di finale oggi, lunedì 29...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.