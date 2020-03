“Cari tifosi di Formula 1, vogliamo condividere con voi alcuni pensieri e considerazioni dopo l’ultimo fine settimana, caratterizzato dalla pandemia di coronavirus”. Inizia così una lettera aperta pubblicata sui proprio profili social dalla Formula 1 e rivolta ai tifosi del circus, costretto a posticipare la propria partenza per la pandemia di Covid-19. “La nostra priorità è la salute e la sicurezza di tifosi, piloti, team e di tutto lo staff organizzativo della Formula 1 – si legge nella missiva – Ci dispiace molto per i tifosi che sono stati colpiti dall’annullamento del GP d’Australia, così come ci scusiamo in anticipo con tutti i tifosi delle prossime gare che sono state rinviate.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo F.1 ai tifosi “Stiamo pianificando l’inizio della stagione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento