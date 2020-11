F.1 in Bahrain, doppio appuntamento sul circuito di Sakhir

La Formula Uno torna in pista nel weekend a Sakhir, in Bahrain, per il primo di due appuntamenti consecutivi. Pirelli ha scelto come mescole P Zero White hard C2, P Zero Yellow medium C3 e P Zero Red soft C4, una nomination più morbida di uno step rispetto al 2019, quando la maggior parte dei piloti scelse una strategia a due soste usando solamente le due mescole più morbide ed escludendo la C1, ritenuta troppo dura. Di conseguenza, C2, C3 e C4 dovrebbero quindi essere tutte considerate nella formulazione della tattica in gara.

Domenica si disputerà nel tardo pomeriggio il Gran Premio del Bahrain,

