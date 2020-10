“Sorpassare qui è particolarmente complesso, e il meteo può essere imprevedibile in questo periodo dell’anno: di conseguenza, la strategia potrebbe giocare un ruolo chiave ma allo stesso tempo dovrà essere flessibile e adattarsi rapidamente alle diverse situazioni”. È quello che Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, si aspetta per il weekend a Imola, per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Le attività saranno tutte molto concentrate in pochissimo tempo. Dopo la gara di domenica scorsa in Portogallo, infatti, i team dovranno adattarsi rapidamente al nuovo formato da due giorni di questo weekend, con pochissimo tempo per le prove libere su una pista nuova per la maggior parte dei piloti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo F.1 torna a Imola: la strategia avrà un ruolo chiave proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento