F1, al GP del Giappone Alonso arriva solo venerdì: sta per diventare papà

ROMA – Fernando Alonso arriverà in ritardo in Giappone dove si correrà, domenica a Suzuka, il terzo GP della stagione di F1, perché secondo la BBC sta per diventare padre per la prima volta.

La scuderia del pilota spagnolo, l’Aston Martin a cui è legato fino alla fine di questa stagione, ha motivato l’assenza di queste ore parlando di motivi familiari: “Fernando arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari- si legge sui profili social ufficiali- e non parteciperà alla giornata dedicata ai media al Gran Premio del Giappone. Tutto procede bene e sarà in pista in tempo per venerdì”.

(Crediti foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool)

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