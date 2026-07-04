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F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d’arrivo e nuova classifica piloti
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F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d’arrivo e nuova classifica piloti

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Kimi Antonelli trionfa nella gara sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Oggi, sabato 4 luglio, il pilota della Mercedes si impone davanti alla Ferrari dell’idolo di casa Lewis Hamilton, scattato dalla pole position ma superato dall’emiliano al 9 dei 17 giri di gara. Terza piazza per l’inglese della McLaren Lando Norris, che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e il monegasco Charles Leclerc con la seconda Ferrari. A punti anche l’olandese della Red Bull Max Verstappen, sesto, l’australiano della McLaren Oscar Piastri e il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson. Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint e la classifica aggiornata del Mondiale.  

L’ordine d’arrivo della gara sprint di Silvertone:  

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +2.745 

3 Lando Norris (McLaren) +9.783 

4 George Russell (Mercedes) +10.639 

5 Charles Leclerc (Ferrari) +12.620 

6 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.550 

7 Oscar Piastri (McLaren) +17.551 

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +30.233 

9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +30.953 

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +35.110 

11 Pierre Gasly (Alpine) +40.273 

12 Franco Colapinto (Alpine) +41.026 

13 Nico Hülkenberg (Audi) +41.680 

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +42.499 

15 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +45.784 

16 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +49.810 

17 Carlos Sainz (Williams) +50.379 

18 Alexander Albon (Williams) +50.757 

19 Valtteri Bottas (Cadillac) +74.176 

20 Fernando Alonso (Aston Martin) +89.183 

21 Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro 

22 Sergio Pérez (Cadillac) +1 giro.  

 

Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti dopo la gara sprint del Gp di Gran Bretagna:  

1) Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 179 punti 

2) George Russell (Regno Unito, Mercedes) 136  

3) Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 132 

4) Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 85 

5) Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 83 

6) Oscar Piastri (Australia, McLaren) 82 

7 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 76 

8) Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 42 

9) Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41 

10) Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 31 

11) Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 18 

12) Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 16 

13) Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 14 

14) Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 6 

15) Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5 

16) Esteban Ocon (Francia, Haas) 3 

17) Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 2 

18) Sergio Perez (Messico, Cadillac) 1 

19) Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 0 

20) Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0 

21) Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0 

22) Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0.  

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