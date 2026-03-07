sabato, 7 Marzo , 26

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari
F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) –
George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico oggi 7 marzo è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne con il tempo di 1’18”518 e domani, dopo l’ottava pole della carriera, scatterà davanti al compagno di squadra, Kimi Antonelli, secondo in griglia con il crono di 1’18”811. Alle spalle delle due Mercedes, terza posizione per la Red Bull del francese Isack Hadjar (1’19”303) e quarta posizione per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’19”327), che chiude la seconda fila. In terza fila le McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’19”380) e del britannico Lando Norris (1’19”475), campione del mondo in carica. 

Il britannico Lewis Hamilton (1’19”478), con l’altra Ferrari, ottiene il settimo tempo e domani partirà dalla quarta fila accanto alla RB di Liam Lawson (1’19”94). Completano la top ten, in quinta fila, la RB di Arvid Lindblad (1’21″247) e l’Audi di Gabriel Bortoleto. 

Giornata nera per Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull finisce contro il muro nel Q1 e non fa segnare nessun riscontro cronometrico. Eliminazione immediata e la gara si annuncia in salita. 

