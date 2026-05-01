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F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari
DALL'ITALIA E DAL MONDO

F1 Gp Miami, Norris pole con McLaren nella Sprint e Leclerc quarto con Ferrari

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(Adnkronos) – Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Il britannico campione del mondo, al volante della McLaren, fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1’27”869. In prima fila, Norris sarà affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo con il crono di 1’28”091. Terzo tempo per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’28”108) che apre la seconda fila completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’28”239). 

In terza fila, con il quarto e quinto tempo, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’28”461) e la Mercedes del britannico George Russell (1’28”493). Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, ottiene il settimo tempo (1’28”618) e parte in quarta fila accanto alla sorprendente Alpine dell’argentino Franco Colapinto (1’29”320). In quinta fila, completano la top ten la Red Bull del francese Isack Hadjar (1’29”422) e la Alpine del connazionale Pierre Gasly (1’29”474), 

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