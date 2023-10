F1 Gp Qatar, Verstappen in pole e Leclerc quinto con Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Qatar 2023 che può regalargli il titolo mondiale. L’olandese della Red Bull gira in 1’23″778 precedendo gli inglesi della Mercedes George Russell (1’24″219) e Lewis Hamilton (1’24″305). Cancellati per track limits i migliori tempi delle due McLaren dell’inglese Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, che avevano fatto segnare il 2° e 4° tempo. Norris partirà decimo e Piastri sesto. Quarto tempo per lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che scatterà dal 5° posto.

Verstappen guida la classifica generale con 177 punti di vantaggio sul compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Da qui alla fine della stagione sono disponibili 180 punti.

All’olandese, quindi, basterà il sesto posto nella sprint in programma domani: con 3 punti come bottino, anche se Perez dovesse vincere la gara ridotta. Al campione in carica basterebbe il settimo posto se il messicano fosse secondo e sarebbe sufficiente l’ottavo posto se il suo compagno chiudesse terzo. Se invece Perez dovesse ottenere al massimo la qiarta posizione, Verstappen sarebbe campione del mondo anche senza arrivare al traguardo.