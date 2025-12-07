f1,-la-prima-volta-campione:-le-lacrime-di-norris,-l’abbraccio-con-mamma-cisca-e-il-bacio-con-magui

domenica, 7 Dicembre , 25

ROMA – Lacrime di gioia. Oggi, 7 dicembre, con il terzo posto al Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris ha conquistato il suo primo titolo mondiale, laureandosi Campione del mondo 2025. Sono bastati due punti di vantaggio su Max Verstappen per interrompere un dominio pluriennale e riportare il titolo alla McLaren dopo 17 anni.

Appena il risultato è diventato ufficiale, Norris è esploso in un pianto di gioia, visibilmente scosso dall’emozione: in collegamento radio con la sua squadra ha detto: “Grazie ragazzi. Vi voglio bene, grazie di tutto. Ti voglio bene mamma, Ti voglio bene papà. E sto piangendo!”. Dopo essere rimasto qualche minuto nella sua monoposto in lacrime, Lando Norris è finalmente sceso dall’auto e si è gettato tra le braccia di sua madre. Cisca Wauman lo aspettava già ai box, pronta a stringere il figlio in un abbraccio carico di emozione e orgoglio.

Il 26enne britannico aveva già mostrato talento e costanza: in questa stagione ha ottenuto sette vittorie e un numero elevato di podii, dimostrando anche nervi saldi nei momenti decisivi. Entrato in McLaren come giovane promessa, a soli 17 anni, Norris ha resistito alle sfide, compresa la concorrenza interna con il compagno di squadra Oscar Piastri, e quest’anno il team ha fatto un salto di qualità decisivo, conquistando anche il titolo costruttori.

Il trionfo di oggi segna un punto di svolta: non è solo il primo titolo per Norris, ma anche un nuovo capitolo nella storia di McLaren, dopo anni difficili, il marchio arancione torna a brillare ai massimi livelli. Subito dopo la corsa, però, le prime persone a cui Norris ha voluto dedicare il successo sono stati i suoi genitori che lo hanno accolto visibilmente commossi, poi il bacio con la fidanzata Margarida ‘Magui’ Corceiro, modella portoghese e star dei social.

