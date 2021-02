AGI – Si chiama Dorozoku la controversa mappa online che in Giappone segnala i quartieri da cui stare lontani poiché rumorosi a causa di bambini troppo vivaci che giocano per strada o adulti troppo chiassosi. Il sito, come riferisce il Guardian, ha toccato una corda sensibile: il Paese del Sol levante è noto per la tranquillità diffusa, persino nei treni pendolari che sono spesso un’oasi di quiete.

Su Dorozoku sono geolocalizzati ben 6 mila luoghi indicati dagli stessi residenti, evidentemente irritati per il disordine nel quale sono costretti a convivere. La pubblicazione dei dati in una specie di mappa giapponese del rumore è stata accolta da critiche e preoccupazione per la crescente intolleranza che in Giappone si sta manifestando e sta crescendo nei confronti dei più giovani.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fa discutere in Giappone la mappa dei quartieri rumorosi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento