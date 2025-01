Faba chiude round da 4,5 mln, obiettivo diventare leader in Spagna

Operazione coordinata da Growth Capital. Chiuso 2024 con 10 mln fatturato

Milano, 23 gen. (askanews) – Faba, startup italiana del mondo dell’intrattenimento educativo per i più piccoli, ha chiuso un nuovo round di investimento da 4,5 milioni di euro, guidato da Cdp Venture Capital con la partecipazione di Oltre Impact, fondo leader nell’impact investing, e di Ad4Ventures, corporate venture capital del gruppo Mediaset. Grazie al capitale raccolto, che dal 2022 raggiunge gli 8,2 milioni di euro, Faba consoliderà la propria leadership sul mercato italiano, puntando a diventare il player di riferimento in Spagna. L’operazione è stata coordinata da Growth Capital, banca di investimento tech attiva nel venture capital.

La startup ha chiuso l’anno appena passato raggiungendo i 10 milioni di euro di fatturato e confermandosi il marchio più apprezzato nel settore della prima infanzia (0-6 anni). Dalla nascita nel 2019 al 2024 sono stati venduti oltre 1,4 milioni personaggi sonori, cuore dell’ecosistema Faba, che consente ai bambini di esplorare un intrattenimento educativo ricco e variegato. Ad oggi, più di 320.000 famiglie in Italia, Francia e Spagna l’hanno scelto, di cui 245.000 solo nel nostro Paese. Il nuovo dispositivo FABA+, lanciato a settembre, ha registrato oltre le 30.000 unità vendute, superando le previsioni dell’azienda.

Il nuovo round segna una tappa fondamentale nella crescita di Faba, che punta a raggiungere i 15 milioni di fatturato nel 2025. Grazie al contributo del round, in primo luogo, l’azienda amplierà il proprio team con 20 nuove assunzioni previste entro il 2027, potenziando le divisioni prodotto, marketing e commerciale. Parallelamente, verrà accelerata l’espansione geografica con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato spagnolo, dove Faba punta a diventare il brand di riferimento per l’edutainment nella fascia 0-6 anni e consolidare ulteriormente la leadership in Italia. Infine, continuerà l’innovazione di prodotto e il rafforzamento del posizionamento sui principali canali di vendita, sia fisici che digitali, per garantire alle famiglie un’esperienza educativa sempre più coinvolgente e accessibile.

“Questo investimento segna un momento cruciale per Faba – dichiara Matteo Fabbrini, Ceo, co-founder Faba – Ci consente di accelerare la nostra crescita e di portare l’intrattenimento educativo che promuoviamo in sempre più case, in Italia e all’estero. Con un fatturato a 10 milioni di euro e la preferenza di oltre 300.000 famiglie che hanno scelto FABA, abbiamo la conferma che la nostra visione sta diventando realtà”.