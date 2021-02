Fabian Ruiz si è ormai messo alle spalle il Covid-19 ed è carichissimo: lo spagnolo infatti non vede l’ora di ritornare in campo e giocare con per i colori azzurri, così come annuncia sui canali social.

Fabian carichissimo: “Voglio tornare in campo!”

Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19 e ha superato tutti i test fisici, quest’oggi infatti si è allenato a Castel Volturno ma non è potuto partire ieri insieme alla squadra per Genova. Il giocatore però ha tantissima voglia di ritornare in campo e di sostenere la squadra non soltanto da lontano ma da vicino:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FabianRP52/status/1358056483276156928″]

The post Fabian carichissimo: “Non vedo l’ora di ritornare in campo!” | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento