Fabian carico come non mai: “Arrivati in Olanda per vincere e passare il turno!”

Dopo il gol e la grande prestazione contro la Roma Fabian Ruiz sembra aver ritrovato il sorriso. Il centrocampista spagnolo, fenomeno in Nazionale, era calato con il Napoli nelle ultime settimane. Nell’ultima uscita di campionato però ha ritrovato sia la forma fisica sia la capacità tattica incredibile che lo contraddistingue. Un periodo pre natalizio abbastanza positivo per il ragazzo ex Betis, che potrebbe chiudere l’anno in bellezza con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e con delle importanti vittorie in campionato. Proprio di questo ha parlato nel suo ultimo post su Instagram.

IL POST DI FABIAN RUIZ DALL’OLANDA

