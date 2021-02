Non una stagione facile per Fabian Ruiz. Dopo un periodo di scarso rendimento, è stato poi il Covid a tenerlo lontano dai campi e dai suoi compagni di squadra. Periodo ormai alle spalle. Fabian questa sera torna a disposizione di Gattuso con la voglia di tornare ad essere protagonista. Un recupero importante per il Napoli a patto che il centrocampista torni ad essere quello che aveva incantato tutti nel suo primo anno di permanenza in azzurro.

Fabian carico sui social: lo spagnolo pronto per la sfida all’Atalanta

Il calciatore azzurro ha postato sui social una foto che lo ritrae e il seguente messaggio: “Forza Napoli Sempre”. Un incoraggiamento a se stesso e alla squadra nel momento forse più delicato della stagione.

