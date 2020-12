Fabian, che nostalgia di casa. Scrive alla famiglia: “Sempre con voi nonostante la distanza” – FOTO!

“Momenti di relax con i miei cari, sempre insieme nonostante la distanza”. Lo scrive su Instagram il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che, preso da un “attacco di nostalgia”, ha condiviso con i suoi follower un momento di intimità familiare. Non è semplice per un calciatore straniero vivere lontano dai propri affetti. Spesso tendiamo a dimenticare questo aspetto, non secondario nella vita di un uomo. Queste foto fanno bene all’umore perché restituiscono umanità a degli “idoli” di cui, spesso, si tende a non considerare il lato più umano.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CIgZlQeF8yL/”]

