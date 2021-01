In attesa di superare definitivamente “l’incubo” Covid e di tornare a disposizione di Rino Gattuso, il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, si diverte in cucina: “Oggi lo chef Fabián vi propone: riso con verdure, uova e una buona insalata. E voi cosa avete preparato per cena questa sera?”. Ecco il messaggio che il giocatore ha pubblicato sul suo canale instagram (con tanto di foto allegata a quest’articolo).

Fabian Ruiz si rilassa in attesa di tornare a disegnare calcio in campo

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CKhcEE3jHRK/”]

Il ragazzo sta bene, dopo la sua positività al Covid aveva scritto queste parole ai suoi sostenitori: “Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti i protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A. Ringrazio enormemente per i messaggi di appoggio che sto ricevendo. Io sto bene e anche la mia famiglia. Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Intanto continuerò ad appoggiare la squadra da casa. Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione di questo virus. Un abbraccio e forza Napoli sempre!”. Fabian sta mancando molto al Napoli, anche se non tutti i tifosi la pensano così. La sua qualità in mediana è un elemento imprescindibile per la squadra. Certo, forse gioca un po’ troppo lontano dalla porta. Un calciatore che ha in dote quel tiro forse dovrebbe essere messo nelle condizioni di “offendere”.

SEGUI FABIAN RUIZ SU INSTAGRAM!

The post Fabian chef per una notte… ma forse il piatto lascia a desiderare! – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento