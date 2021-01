Fabian dà la carica sui social: “Si può sempre fare qualcosa in più, io per primo. I tifosi lo meritano!”

La sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 15:00, per il Napoli sarà una trasferta chiave. Gattuso si aspetta tanto dai suoi, alla ricerca del riscatto dopo la pesante e deludente sconfitta interna contro lo Spezia. Nessuno è esente da critiche e nel mirino, tra i tanti, è finito anche il centrocampista Fabian.

Lo spagnolo attraverso i propri canali social ha voluto mandare un messaggio motivazionale, rivolto soprattutto ai tifosi, la cui fiducia è fondamentale per uscire dai momenti più delicati:

Siamo consapevoli che si può sempre fare qualcosa in più, io per primo. E lavoriamo per questo. I tifosi lo meritano!

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CJzAerVF6WW/?utm_source=ig_web_copy_link”]