Fabian: “Dobbiamo entrare meglio nel secondo tempo. Vogliamo vincere”

Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tra primo e secondo tempo. Lo spagnolo ha sbloccato il risultato con uno dei suoi tiri a giro dal limite dell’area di rigore. A pareggiare è stato Ciro Immobile, che ha eguagliato con questa marcatura il record di Gonzalo Higuaìn, stabilito dall’argentino contro il Frosinone e proprio con la maglia del Napoli, in quella stessa porta. Nel frattempo il Napoli si è saputo chiudere e ha evitato il secondo goal, provando anche in ripartenza a siglare il nuovo vantaggio con un bel tiro di Mario Rui. Preoccupano però alcuni aspetti difensivi in vista del Barcellona: i centrali si sono lasciati sorprendere troppo facilmente in occasione del filtrante che ha portato al goal di Immobile. Questo il breve intervento di Fabian.

Le parole di Fabian

“Risultato giusto, abbiamo segnato entrambe e abbiamo fatto bene. Abbiamo preso un gol dal nulla e dobbiamo lavorare meglio su questo aspetto. Stiamo facendo una buona fase offensiva e dobbiamo giocare meglio nel secondo tempo. Sappiamo che il Barcellona è importante, vogliamo preparare al meglio quella gara ma anche questa lo è. E’ l’ultima al San Paolo in questo campionato e vogliamo vincere”.

