Fabian esulta dopo la convocazione: “Che voglia di tornare in Nazionale”

In vista dei prossimi impegni in Nations League è arrivata la lista dei convocati da parte della Spagna e tra questi anche il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. Di seguito la lista completa degli uomini che seguiranno la spedizione del commissario tecnico Luis Enrique:

Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón

Difensori: Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá, Reguilón, Jesús Navas, Sergi Roberto, Eric García, Iñigo Martínez.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Mikel Merino, Fabián, Canales, Koke, Marcos Llorente

Attaccanti: Morata, Gerard Moreno, Oyarzabal, Ansu Fati, Ferran Torres, Dani Olmo, Adama Traoré

Spagna, Fabian esulta sui social

Il centrocampista è rientrato nella lista dei 25 calciatori convocati dal tecnico della compagine spagnola. Una convocazione che non arriva come nuova. Il calciatore dei partenopei era stato convocato anche in occasione dei precedenti impegni della Nazionale salvo essere costretto poi a rinunciare per l’isolamento fiduciario imposto dall’ASL campana per la presenza di due casi di positività nella rosa del Napoli. Il calciatore spagnolo, dopo la notizia della convocazione, ha esultato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale: “Ho voglia di tornare a giocare con la Spagna con i miei compagni. Paesi Bassi, Svizzera e Germania ci aspettano. Ci toccherà dare il massimo e, come sempre, godercelo”.

