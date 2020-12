Fabian esulta per la settimana gloriosa tra Europa League e Serie A: il messaggio | FOTO

Il Napoli vince in rimonta per 2-1 sulla Sampdoria grazie ad un fantastico Lozano che segna l’1-1 e poi serve l’assist per Petagna. La squadra di Gennaro Gattuso dunque conquista tre punti importantissimi e si piazza al terzo posto a pari punti con la Juventus ed a -1 dall’Inter.

Fabian: “Si conclude una settimana importante!”

Settimana ricca e fitta d’impegni per il Napoli tra Europa League e Serie A. Nonostante ciò però gli azzurri hanno centrato tutti gli obiettivi. Hanno passato il girone come testa di serie – pareggiando per 1-1 con la Real Sociedad – e hanno battuto la Sampdoria per 2-1 portando a casa tre punti fondamentali che permettono il piazzamento al terzo posto in Serie A. Una settimana davvero difficile ma gloriosa così come sottolineato da Fabian Ruiz che esulta sui social per i due successi:

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CIwD7rclOHC/”]

