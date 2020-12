Fabian innamorato della maglia per Maradona: “In Serie A non ce n’è una più bella” – IL VIDEO

In occasione della gara interna contro la Roma il Napoli ha mostrato la maglia in onore di Diego Armando Maradona. L’azzurro del club partenopeo e le strisce bianche per ricordare la casacca dell’Argentina. Un connubio tra Napoli e Buenos Aires sorto per la somiglia culturale e grazie all’ex Pibe de Oro.

Fabian pazzo della maglia per Maradona

La nuova uniforme di Kappa si è poi convertita in un vero e proprio talismano per la squadra di Gattuso, che la veste ormai con frequenza. Pochi giorni, inoltre, e la divisa è già andata sold out. Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista Fabian l’ha sfoggiata in un simpatico video, commentando poi: “In Serie A non c’è maglietta più bella…che ne pensate? Forza Napoli”.

