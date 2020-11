Fabian, l’agente: “A Napoli è contento e vuole vincere. Rinnovo in stand by da tempo, nessun passo avanti”

Fabian è una persona con la testa sulle spalle, con una famiglia spettacolare, si lascia gestire, ascolta quello che gli si dice e c’è empatia reciproca. E oltre a questo c’è quello che fa in campo, che è top. Il successo è di Fabian. Noi tentiamo massimizzare i benefici fuori dal campo in relazione a ciò che fa dentro. Dobbiamo vivere il presente. Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe. Giocherà molti altri anni nella Selección. A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in standby da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto.