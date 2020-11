Fabian pazzo d’amore su Twitter, si rivolge direttamente a Diego: “Tutto questo è per te!” – FOTO

“Felicissimo di aver segnato in una partita così importante come quella di questa sera! Grande vittoria, è per te Diego”. Lo scrive Fabina Ruiz sul suo profilo Twitter. Stasera si è registrato un Fabiàn pre gol e uno post. Troppo lento il primo, sia con la testa che in fase di esecuzione della giocata. La sua tecnica sopraffina lo aiuta sempre nel palleggio, ma le giocate purtroppo non sono state quasi mai decisive. La sua storia cambia al minuto 64 quando lo spagnolo riceve palla da Insigne e lascia partire un sinistro a filo d’erba che non lascia scampo a Mirante. Un gol bellissimo che rinfranca una prestazione, fino ad allora, non esaltante. Bellissima, anzi, struggente anche la dedica a Diego. Questo il suo post.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FabianRP52/status/1333181916468686850″]

