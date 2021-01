Fabian pensa già allo Spezia: “Grande vittoria ma torniamo subito a lavoro”

Il Napoli travolge il Cagliari per 4-1 specialmente grazie ad uno straordinario Piotr Zielinski, che con una doppietta ha aperto e poi deciso la partita. Si sono aggiunti alla goleada poi anche Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, che chiudono definitivamente la gara alla Sardegna Arena. Tra i protagonisti anche Fabian Ruiz, che non ha partecipato al tabellino ma ha comunque regalato una prestazione ottima, dopo le ultime uscite non brillanti, sia con il Torino sia con la Lazio. Lo spagnolo ha commentato sui propri profili social la vittoria, proiettandosi già alla gara di mercoledì prossimo.

LE PAROLE DI FABIAN RUIZ

Di seguito il commento di Fabian Ruiz, sui propri profili social: “Non c’era maniera migliore per iniziare questo nuovo anno: vittoria importante e tre punti! Adesso al lavoro per la prossima partita“.

IL COMMENTO DEL NAPOLI ALLA VITTORIA

Di seguito il commento della SSC Napoli su Cagliari-Napoli:

La Z di Zielo. Il Napoli lascia il segno sull’isola e batte il Cagliari alla Sardegna Arena. Zielinski fa doppietta e annuncia con due squilli nobiliari l’alba calcistica del nuovo anno. Due sinistri pirotecnici che colorano il cielo di Cagliari e battezzano il 2021 con due lampi prodigiosi. Proseguono il percorso virtuoso la settima rete di Lozano e il rigore finale del capitano, Lorenzo Insigne che raggiunge Careca nella classifica dei bomber azzurri in tutte le competizioni. Finisce 4-1. Ce n’è abbastanza per guardare con gioia ed entusiasmo il nascere dell’incipiente orizzonte. Si ricomincia mercoledì con Napoli-Spezia, allo Stadio Maradona nel giorno della Befana…

