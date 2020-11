Fabian piazza un record che fa impallidire i campioni del Tiki-taka! La statistica schock di Opta

Com’è ormai noto ieri sera Spagna e Germania sono scese in campo per l’ultimo turno della fase a gironi della Nations League. Al fischio di inizio l’azzurro Fabian Ruiz è partito dalla panchina per poi subentrare dopo solo dodici minuti, a causa dell’infortunio del compagno di squadra Sergio Canales. Il talento partenopeo ha messo a segno ben tre assist in una sola apparizione.

Stando ai dati raccolti dalla piattaforma Opta, Fabian Ruiz è il quarto spagnolo che è stato in grado di realizzare 3 assist in una singola partita negli ultimi 10 anni. E’ incredibile questo dato se si considera il livello dell’avversario di ieri sera. Asensio ha servito 3 assist ai compagni contro la Croazia nel 2018. Solo in questo caso la formazione rivale è paragonabile alla Germania, una “baronessa” del futbol continentale.

