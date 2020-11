“Fabiàn più vicino alla porta”, c’è una svolta tattica nel Napoli di Gattuso?

Capitolo Fabian. Il centrocampista spagnolo è andato in gol contro la Roma, ma parliamoci chiaro: non era reduce da prestazioni esaltanti. Ha parlato di lui Ciccio Marolda, noto giornalista napoletano che è interventuo ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio”. Il collega ha commentato con queste parole lo straripante successo del Napoli contro la Roma: “E’ stato bravo Gattuso a capire che il suo Napoli è fatto per giocare con il 4-3-3.

A mio avviso – prosegue Marolda – è sbagliato fossilizzarsi su un modulo che non esalta i suoi interpreti. Ieri Gattuso ha esaltato i giocatori che ha a disposizione”. E’ senz’altro vero, aggiungiamo noi, che nel Napoli visto ieri, Fabian ha giocato più vicino alla porta, particolare questo che fa la differenza. Così facendo lo spagnolo rende di più (anche perché può scatenare il suo tiro dalla lunga distanza e arrivare più lucido in fase di finalizzazione). E’ forse questa la chiave tattica dell’intervento di Marolda a Canale21. Un uso “appropriato” di Fabian può fare la differenza.

