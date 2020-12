Fabian può lasciare il Napoli a gennaio: l’Atletico Madrid ci pensa seriamente

Fabian Ruiz, centrocampista andaluso del Napoli, non sta vivendo un buon periodo di forma. Da lui ci si aspetta sempre un rendimento sopra la media, ma la realtà – al momento – è un’altra. Il suo futuro in azzurro è tutt’altro che scontato. Secondo delle ultime voci che arrivano dalla Spagna, il centrocampista azzurro potrebbe addirittura lasciare nella prossima sessione di mercato.

FABIAN PUO’ LASCIARE IL NAPOLI

Secondo quanto riportato dai colleghi iberici del Mundo Deportivo, Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli, dato che l’accordo per il rinnovo fatica ad arrivare. L’Atletico Madrid continua a pensarci, dopo aver ricevuto un secco no nello scorso mercato estivo. L’attuale contratto scade nel 2023, le brutte prestazioni continuano e quindi il Napoli non considera più lo spagnolo incedibile. Gattuso nelle ultime settimane non lo ha sempre impiegato da titolare, anche per questo i Colchoneros sono alla finestra, consapevoli del fatto che la concorrenza è comunque tanta.

Il Napoli dal suo canto si aspetta molto da Fabian Ruiz, lo considera importante per il presente e per il futuro, ma come detto poc’anzi non lo ha inserito nella lista degli incedibili. Lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2025 è un segnale, se dovesse arrivare un’offerta intrigante, dai 50 milioni in su, il club la prenderà in considerazione. Le pretendenti non mancano: oltre all’Atletico ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain. Quella di De Laurentiis è una bottega cara, ma al prezzo giusto l’ex Betis può fare la valigia.

