Fabian – Real, il presidente De Laurentiis fissa il prezzo: si parte da 70 milioni

Il Real Madrid vuole fare sul serio per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli non sta vivendo una buona prima parte di stagione, ma dalla Spagna arriva l’indiscrezione che i blancos sono pronti a riportarlo in patria. A riportare la notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Evidentemente i madrileni intendono “cucinare” l’affare a fuoco lento. Il Napoli non si lascia distrarre e ha già proposto il rinnovo al calciatore. L’attuale contratto scade nel 2023, quindi non c’è fretta. Al momento non si registrano segnali troppo positivi da parte del calciatore, che non gradisce l’inserimento nell’accordo di un’esorbitante clausola rescissoria. Fabian, inoltre, attualmente percepisce 1,5 mln stagionali d’ingaggio e il Real Madrid sarebbe disposto a metterlo sullo stesso piano di un top player. Dettagli nemmeno troppo trascurabili, che in estate potrebbero diventare fatali per il destino del calciatore in maglia azzurra.