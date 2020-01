Fabian rifiuta il rinnovo e fa infuriare De Laurentiis: niente maxi clausola

Fabian Ruiz ha smaltito la febbre dei giorni scorsi e sarà regolarmente in campo per Napoli-Inter, domani sera allo stadio San Paolo. Lo spagnolo dovrà restare concentrato sui fatti di campo, senza lasciarsi distrarre dalle sirene di calciomercato. Barcellona e soprattutto Real Madrid lo seguono con insistenza: in particolare i Blancos sono pronti a sferrare l’attacco decisivo in estate. Il centrocampista – riferisce La Repubblica – ha rifiutato finora tutte le offerte di rinnovo arrivate dal Napoli del presidente De Laurentiis.

Rinnovo Fabian Ruiz, niente clausola: ADL stizzito

Il calciatore azzurro ex Betis non ha intenzione di accettare la clausola rescissoria a tre cifre voluta dalla dirigenza partenopea. 100 milioni (almeno) per lasciarlo andare, è questa la richiesta di De Laurentiis. I no alle offerte del Napoli cominciano a diventare troppi e – prosegue il quotidiano – il presidente non l’ha presa bene: De Laurentiis è infastidito da questo atteggiamento. Fabian Ruiz sembra già progettare il passaggio nelle grandi di Spagna, ma prima c’è una stagione in azzurro da recuperare. Il Napoli ha bisogno della qualificazione in Champions League: soltanto in estate si ragionerà di futuro ed eventuali addii.

