Fabian Ruiz: “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, qualificazione aperta. Cali? Non so qual è il motivo”

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Granada.

Le parole di Fabian Ruiz

“Dobbiamo fare tutti un po’ di più, non solo noi centrocampisti. Dobbiamo pensare ognuno a fare qualcosa in più, mancano ancora 90′ e la partita è aperta. Sappiamo che è difficile ma crediamoci. Dopo aver avuto il COVID e i tanti giorni fermo era difficile riprendere la miglior forma fisica, i polpacci stavano male alla fine della gara, ma dobbiamo crederci e stare tutti insieme. Siamo una squadra molto forte, bisogna insistere, la strada è questa e c’è da lavorare. Speriamo di arrivare più in alto possibile. Anche noi vogliamo capire il perché di questi alti e bassi, facciamo due partite bene e la terza male, non credo sia un problema fisico. Perché ogni volta che giochiamo diamo tutto, ma non so qual è il motivo. Bisogna giocare con tutte le squadre nello stesso modo”.

