Fabian Ruiz: “Dries non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio”

Fabian Ruiz ha commentato su Instagram la vittoria del Napoli contro la SPAL in campionato al San Paolo con il risultato di 3-1.

Fabian Ruiz: “Dries non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist”

“Contento per la vittoria e la bella prestazione della squadra. Dries Mertens non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio“.

