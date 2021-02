Fabian Ruiz esulta: “Sono negativo! Non abbassate la guardia, questo virus è ancora in giro”

Finalmente un calciatore del Napoli rivede il campo, dopo circa due settimane. Si tratta di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo, classe 1996, risultato negativo al Covid-19. Un calciatore importante, dunque, ritorna a disposizione di mister Gattuso, potrà calpestare nuovamente il rettangolo verde. Di seguito le parole dell’azzurro riportate sul proprio profilo Instagram.

“Sono negativo! Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia!“.

