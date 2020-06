Fabian Ruiz, i quotidiani lo esaltano: smazza due assist deliziosi per Mertens e Younes

Fabian Ruiz è stato uno dei migliori in campo ieri tra le fila azzurre contro la SPAL. I quotidiani hanno premiato la prestazione del centrocampista spagnolo con una pioggia di 7 in pagella.

Fabian Ruiz, le pagelle

La Gazzetta dello Sport 6,5 – Due assist deliziosi. Velocità di pensiero al di là dell’apparenza dinoccolata. Molto partecipe in fase di costruzione.

Corriere dello Sport 7 – Il palleggio è quello consueto, ma senza imprimergli ritmo che peraltro non gli appartiene ma che servirebbe per spostare la Spal in mezzo al campo. La volée di sinistro, quando Mertens gli spalanca l’area, è da dimenticare, ma la partita la apre lui, mandando il belga in porta e la chiude lui, trovando Younes con un sinistro magico. Pure da fermo, insomma.

Tuttosport 7 – Si divide con Lobotka i compiti di regia.Di gran lucidità l’assist sul gol dell’1-0, figlio della qualità del suo mancino quello della rete di Younes.

Il Mattino 7 – Spinta entusiasta e continua, smazza assist (ben due), percuote la zona centrale del campo con personalità e passo determinante. Murgia fa una fatica immonda. Si inventa i passaggi per Mertens e Younes, assiste Lobotka nella fase di prima costruzione, si fa vedere con continuità nei pressi dell’area.

