Pochi dubbi circa il valore di Fabian Ruiz, peccato per la stagione un po’ opaca che sta vivendo. Lo spagnolo è un po’ in calo da diversi mesi, ma le sue quotazioni sono sempre alte. Di conseguenza il mercato si fa piccante, soprattutto la finestra estiva.

Fabian Ruiz, la valutazione è altissima

La sua valutazione è di circa 91 milioni di euro secondo il CIES. Adesso dovrà dimostrare di meritare davvero queste quotazioni così elevate. D’altra parte con la maglia della nazionale spagnola Under 21 è stato protagonista in estate della vittoria dell’Europeo di categoria venendo anche premiato come miglior giocatore del torneo. Insomma, elementi tutt’altro che banali. Certificano il suo valore anche a livello internazionale. Certo, il suo inizio di stagione nel Napoli è stato nettamente al di sotto delle aspettative: create anche sulla base di un’ottima stagione di esordio in azzurro. Solo un gol – quello contro il Lecce a settembre – e pochissime prestazioni sopra la sufficienza. Ma ora qualcosa cambia: l’arrivo di un regista potrà liberarlo dai compiti di costruzione dell’azione. La speranza è quella di poter tornare a rivedere anche in azzurro il Fabian mattatore con la maglia della Spagna. Pochi dubbi, infatti, sulle sue qualità soprattutto quando parte da mezzala nella trequarti avversaria.

The post Fabian Ruiz oggetto del desiderio. La valutazione è alta appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento