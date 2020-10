Fabian Ruiz bloccato dalla quarantena. Niente nazionale per lui. Questo pomeriggio il Napoli ha comunicato alla Federazione spagnola che Fabian non sarebbe stato disponibile per il raduno della roja. Essendoci una disposizione normativa che obbliga il giocatore alla quarantena, la nazionale non dovrà far altro che accettare la decisione.

Ancora una volta Fabian Ruiz era stato convocato dalla nazionale. Il centrocampista del Napoli sta diventando uno dei punti fermi dell’organico di Luis Enrique. Ecco il calendario degli impegni della Spagna: il 7 ottobre si giocherà contro il Portogallo in amichevole, per poi giocare la Nations League contro Svizzera il 10 ottobre e il 13 contro l’Ucraina.

Il centrocampista partenopeo aveva scritto sui social: “Non vedo l’ora di ritrovare i miei compagni di nazionale per lavorare insieme. Ci aspettano tre grandi partite”.

The post Fabian salta la nazionale, il Napoli scrive alla federazione spagnola appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento