Fabian: “Vittoria importante oggi, dobbiamo trovare continuità. Gattuso decisivo”

E’ terminata circa un’ora fa l’ultima partita di questa domenica di Serie A, Napoli–Roma. Gli azzurri, nel nome di Diego Armando Maradona, vincono per 4-0 spegnendo totalmente una Roma che arrivava da 5 vittorie consecutive. Una prestazione formidabile da parte degli uomini di Gattuso, soprattutto del capitano Lorenzo Insigne, che ha omaggiato D10S con un gol proprio alla sua maniera. Una punizione che infila il portiere giallorosso Mirante che non può nulla dinnanzi a tanta classe. Poi il poker calato da Politano con uno slalom gigante tra 5 calciatori più il portiere della Roma, onorando ancora una volta il Diez. Ai microfoni di Sky Sport, emittente che ha trasmesso la partita, è intervenuto Fabian Ruiz, autore del secondo gol del Napoli con un colpo da biliardo dai 25 metri.

Di seguito le parole di Fabian Ruiz, autore del secondo gol in Napoli-Roma.

“Penso sia una vittoria importante, sapevamo che era molto difficile oggi. La Roma stava facendo bene, è una squadra molto forte con giocatori molto bravi e penso che abbiamo fatto molto bene. Queste ultime partite le abbiamo giocate bene, con il Milan potevamo fare meglio. In questa settimana abbiamo lavorato molto e abbiamo ascoltato a fondo le parole del mister.

Sono tante partite in campionato, dobbiamo stare sempre sul pezzo perché tutte sono importanti. E’ vero, a volte sbagliamo, dopo aver vinto diverse partite di fila, non so perché e quindi dobbiamo correggere questo difetto. Dobbiamo trovare continuità, siamo messi bene in classifica nonostante il punto di penalizzazione e la partita non giocata. Adesso pensiamo a giovedì.

La scomparsa di Maradona è stata dura soprattutto per i napoletani, ma anche per tutti quelli che sono stati vicini a a lui. E’ una figura importante per il calcio e per tutti noi che amiamo questo sport. Sappiamo che la vita è dura, dobbiamo lavorare di più perché questa è la strada giusta.

Perché mi trovo meglio sulla destra? Non lo so, mi sono abituato lì da quando sono piccolo, forse perché ho la palla sul mancino e posso calciare. Oggi ho avuto la fortuna di fare gol anche grazie a questo”.