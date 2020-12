Fabio Cannavaro: “Napoli dietro a Juve e milanesi. Gattuso è bravo a farsi seguire”

L’ex calciatore del Napoli, Fabio Cannavarro, oggi allenatore del Guanghzou Evergrande in Cina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Instagram insieme all’attore Salvatore Esposito, noto tifoso azzurro.

Le parole di Fabio Cannavaro

“Rivedere Milan e Inter lì sopra e la Juve indietro fa un certo effetto. I rossoneri non sono lì per caso. Ricordo quando Ibrahimovic arrivò in Italia (alla Juve, c’era anche lui, ndr), com’è cambiato oggi. Maldini ha fatto un lavoro strepitoso. Il campionato è lungo, la Juve sicuramente risalirà mentre Napoli e Roma vorranno dire la loro. E’ un campionato più interessante e meno noioso degli ultimi anni. Le squadre che giocano meglio sono Sassuolo, Milan, l’Inter a corrente alternata. Speriamo che Gattuso si riprenda presto e con lui tutto il Napoli. Il tecnico ci mette sempre la faccia ed è bravo a farsi seguire dai suoi ragazzi, credo che alla fine gli azzurri arriveranno quarti”.

