ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri: Fabio Ciciliano è il nuovo capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale. Prende il posto di Fabrizio Curcio. “Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci – si legge in una nota di Palazzo Chigi – , ha svolto una informativa in consiglio dei ministri in merito al conferimento dell’incarico di Capo del dipartimento della protezione civile a Fabio Ciciliano“.

LA BIOGRAFIA

Dirigente medico della Polizia di Stato, Ciciliano rimarrà commissario per la riqualificazione di Caivano fino a settembre. Esperto di emergenze, ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito durante la pandemia da Covid e si è occupato del post-terremoto de L’Aquila nel 2009 e del dopo sisma nel centro Italia del 2016, contribuendo a gestire anche tragedie che hanno riguardato l’estero

L’articolo Fabio Ciciliano nuovo capo della Protezione Civile: prende il posto di Curcio proviene da Agenzia Dire.

