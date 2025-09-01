fabio-degli-esposti-nuovo-amministratore-delegato-purina-italia

Milano, 1 set. (askanews) – Fabio Degli Esposti è il nuovo amministratore delegato Purina Italia e direttore regionale Purina Sud Europa dal primo settembre. “La sua nomina – si legge nella nota – segna un importante passo nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda del gruppo Nestlé, attiva nel settore del petcare.

Nel suo nuovo ruolo, Degli Esposti guiderà la strategia e lo sviluppo dei mercati della regione Sud Europa – Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Israele – con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Purina e accelerarne l’innovazione. Degli Esposti succede a Rafael Lopez, che ha assunto il ruolo di Ceo Europe di Purina, proseguendo il suo percorso all’interno del gruppo con una responsabilità estesa a livello europeo.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida che mi vede tornare ‘in campo’ in un momento così dinamico per il settore del petcare, che sta vivendo una continua evoluzione, offrendoci opportunità di crescita davvero significative – ha dichiarato Degli Esposti – Questa nomina rappresenta per me una straordinaria opportunità per contribuire allo sviluppo dell’azienda in una regione assolutamente fondamentale per la crescita di Purina in tutta Europa. Credo fortemente nel potenziale che i nostri mercati esprimono, e il mio obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la leadership di Purina”.

Fabio Degli Esposti vanta un solido percorso manageriale nel settore dei beni di largo consumo. Degli Esposti ha iniziato la sua carriera nel gruppo Nestlé nel 1995 in Italia nella divisione petcare, ricoprendo per nove anni incarichi di marketing e vendite nella struttura locale e regionale così come nel Sud Europa, in Francia e nel Regno Unito. Nel 2004 si è spostato in Nestlé Waters Italia, dove ha gestito il canale out-of-home per la business unit locale. Nel 2007 è stato nominato direttore della divisione internazionale di S. Pellegrino. Dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Nespresso Italiana, guidando il consolidamento e la crescita del brand in un mercato strategico come quello del caffè in Italia.

Nato a Milano nel 1968, laureato in Economia delle aziende commerciali all’Università Bocconi, è sposato e padre di due figlie. “A Fabio vanno i miei più sinceri auguri per questa nuova sfida – ha commentato Lopez – Con la sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del business del petcare, sono certo che saprà guidare con successo Purina nella regione Sud Europa”.