fabio-martorana-lancia-singolo-“solo-un-sogno”-con-warner-music

Il brano è un invito alla pace come speranza universale

Roma, 4 apr. – Oggi, venerdì 4 aprile, il cantautore Fabio Martorana lancia il suo nuovo singolo “Solo un sogno”, con l’etichetta Warner Music, disponibile in radio, digitale e video. Dopo il successo del singolo “Sono felice di farti sapere”, uscito l’8 marzo 2024 e diventato in poco tempo virale sui social ricevendo oltre cinque milioni di visualizzazioni su Instagram, TikTok e YouTube, esce ora il nuovo brano, prodotto e arrangiato dal discografico, regista e produttore Giancarlo Amendola. Un invito all’armonia interiore e alla pace, un viaggio emozionale ispirato a un suo sogno ricorrente.Fabio Martorana è reduce dal successo dell’ultimo singolo “Noi e l”immensità”, uscito il 5 novembre scorso: una riflessione sul tema della ricerca di sé e del proprio posto nel mondo. Un brano che aveva profondamente commosso la sua community, a cui si aggiunge la nuova fanpage in cui condividere la comune passione per il cantautore. A distanza di qualche mese, Martorana torna ora con un nuovo brano per immaginare un universo parallelo, un mondo diverso “senza lacrime e senza vittime” – come recita il testo – in cui non esistono odio, rancore e cattiveria, ma solo pace, libertà e amore.”In questo testo parlo di un mio sogno ricorrente – osserva Fabio Martorana – in cui mi sento leggero e vivo in un mondo privo di dolori, lacrime e conflitti. Con questa canzone, ho immaginato un mondo in cui c’è amore, libertà, piena consapevolezza della dignità umana, cose che oggi non trovo più. Al giorno d’oggi quella realtà non esiste, ma può essere presente e rappresentata solo attraverso un sogno, un bellissimo sogno. Perché svegliarsi quando là fuori c’è un mondo che non mi capirà e che io non capirò? Come si può capire un mondo in guerra? Probabilmente ogni spiegazione che possiamo darci non varrà mai quanto la vita delle persone innocenti che ogni giorno sono vittime di guerre, odio e violenze. Con questo nuovo singolo, rilassante ma riflessivo, voglio trasmettere pace, solo e semplicemente pace”.Nato nel 1981 in Sicilia, in provincia di Caltanissetta, Fabio Martorana coltiva la passione per la musica sin dall’infanzia, quando a otto anni vede per la prima volta la chitarra della zia, la aggiusta e non se ne separa più, cominciando a suonare e a cantare prima da autodidatta poi perfezionandosi privatamente. Inizia ad esibirsi all’età di quattordici anni in diversi eventi live, sia come chitarrista che come cantante con un proprio gruppo musicale, suonando e cantando le cover dei Nirvana, Pink Floyd, Metallica, e altri gruppi di genere Rock, concludendo con alcuni suoi brani.Negli anni 2000 inizia ad esibirsi in più live in Europa e nel mondo. Al contempo, comincia l’università: si divide fra gli studi di giorno e il canto la sera, conseguendo due lauree in Scienze della Formazione e in Ingegneria Civile. Successivamente, si trasferisce a Cisterna Di Latina, città in cui vive attualmente e dove fonda l’azienda Martorana Consulting Srl, oggi attiva su tutto il territorio nazionale. Nel 2020 scrive il suo primo singolo “Anima Bianca”, colonna sonora del suo film “Oltre le nostre Vite”, riscuotendo nel 2021 un grande successo di ascolti su tutte le piattaforme streaming, sia musicali che cinematografiche.Successivamente, scrive altri singoli, fra cui “Essere come Sei”, “L’Essenza Migliore”, “I nostri Battiti “, “Tu sai Essere”, e “Se Fossi” . Nel 2022 viene scelto come attore protagonista di uno spot di Iliad, trasmesso in tv a livello nazionale. Nel 2023 firma un nuovo progetto discografico di rilevanza internazionale: la pubblicazione del Singolo “Sono felice di farti sapere”, uscito l’8 Marzo 2024, seguito da “Mentre il Tempo Scorre Lento” uscito il 26 luglio 2024. Successivamente, il 5 Novembre 2024, esce “Noi e l”immensità”. Da giugno a fine settembre 2024, l’artista si è esibito in tournée in diverse piazze d’Italia e, durante l’inverno, in teatri e programmi televisivi.