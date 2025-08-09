fabri-fibra-annuncia-per-l’autunno-un-tour-nei-club

Milano, 9 ago. (askanews) – Continua l’estate di Fabri Fibra e dopo il successo delle prime date del tour, gli ottimi risultati del singolo “Che gusto c’è” (che si attesta tra i brani di maggior successo dell’estate) e quelli dell’ultimo album “Mentre Los Angeles brucia” (disco d’Oro e ottime recensioni), arriva l’annuncio del Club Tour che porterà Fibra in giro per i principali club italiani il prossimo autunno.

I biglietti saranno in vendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/fabri-fibra-festival-tour-2025.

Questa serie di date sono l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi di Fabri Fibra di oltre 20 anni di carriera e alcuni dei brani del nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”, album certificato ORO che ha collezionato un lungo elenco di recensioni che lo inseriscono tra i migliori dischi dell’anno. L’album contiene i singoli “Che gusto c’è” con Tredici Pietro, tra i brani più programmati dalle radio di questa estate, e “Stupidi” con Papa V e Nerissima Serpe.

Oltre Tredici Pietro, Papa V e Nerissima Serpe, nel disco sono presenti anche Joan Thiele, Gaia, Massimo Pericolo e Noyz Narcos.

L’album si apre con un cameo importante: Francesco Guccini, con uno dei brani più importanti della sua storia, “L’avvelenata” che Fibra utilizza per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”.

Nel disco anche la voce di un altro cantautore tra i più amati anche oltralpe, Andrea Laszlo De Simone, che Fibra ha campionato utilizzando il suo brano “VIVO” per raccontare nella traccia che prende lo stesso titolo “la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”.